Os LCD Soundsystem anunciaram a estreia de "All My Friends", uma sitcom à anos 90 baseada no grupo, que irá para o ar como especial de Natal.

"All My Friends" foi realizada por Eric Wareheim, que interpretará o papel do mentor da banda, James Murphy, e conta com a presença de Macaulay Culkin, Aparna Nancherla, Jon Daly e Christine Ko.

"Já conquistei o mundo do cinema, o James o da música, mas falta conquistar o das sitcoms", afirmou Eric Wareheim em comunicado. "Nem acredito que a Amazon Music nos vai deixar fazer isto".

"All My Friends" irá para o ar no canal de Twitch da Amazon Music, e no serviço Prime Video, a 23 de dezembro. Veja o trailer: