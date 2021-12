Os Guns N' Roses irão lançar reedições deluxe dos dois tomos de "Use Your Illusion", em 2022.

Este ano, cumpriu-se o 30º aniversário de "Use Your Illusion I" e de "Use Your Illusion II", mas a pandemia da covid-19 impediu que os planos traçados pela banda com vista às suas reedições fossem adiados.

"Mas vão ser lançadas", garantiu Slash ao website "Biff Bam Pop!". "Vão ter muita coisa fixe ao vivo - concertos no Ritz e em Las Vegas, em 1989, 1990".

"Use Your Illusion I" e "Use Your Illusion II" foram editados, em simultâneo, a 17 de setembro de 1991, rapidamente ocupando o primeiro e segundo lugar das tabelas de vendas nos Estados Unidos. Em 2016, Slash referiu-se a esse facto como "um feito incrível".