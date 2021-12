Klas Bergling, pai do DJ e produtor Avicii, acredita que a "fama e fortuna" levaram ao suicídio do filho no dia 20 de abril de 2018. Numa entrevista ao Sunday Times, o progenitor do artista sueco confessa que nunca esperou que o filho, que era viciado em álcool e opioides, acabasse com a própria vida.

"É óbvio que eu não estive atento aos sinais", confessa Klas Bergling à publicação britânica, "a fama e a fortuna são uma combinação perigosa. Os artistas em início de carreira devem ter uma estrutura a suportá-los. Ele era tímido. Só queria ser o Tim. Não era daquelas pessoas que entrava numa sala cheia de gente e começava a falar ou a fazer grandes discursos".

O pai de Avicii recorda também uma "intervenção" que familiares e amigos fizeram ao artista, em 2015, devido aos seus problemas com álcool e medicamentos. "Vi nos olhos dele que ele percebeu que algo se passava. Foi um dos piores momentos da minha vida porque senti mesmo que tinha traído o meu filho. Mas tinha de ser feito".

Recorde-se que Avicii, cujo verdadeiro nome era Tim Bergling, tinha 28 anos quando se suicidou, durante umas férias com amigos em Omã. Dois anos antes, tinha anunciado que ia afastar-se dos grandes palcos devido aos seus problemas de dependência de substâncias.