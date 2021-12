O especial "Adele: One Night Only", que foi transmitido pelo canal norte-americano CBS em novembro, irá passar em canal aberto na televisão portuguesa.

"Adele: One Night Only", que se divide entre um concerto de Adele no Observatório Griffith, em Los Angeles, e uma entrevista da artista britânica a Oprah Winfrey, será transmitido pela RTP2 já este sábado, pelas 22h.

O último álbum de Adele, "30", foi lançado a 19 de novembro.