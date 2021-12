O rapper DaBaby foi atingido com lixo e objetos diversos, durante a sua atuação no festival Rolling Loud California, no passado fim de semana.

A organização do evento colocou-o no horário do também rapper Future, e a troca indignou o público presente, que reagiu de forma extremamente negativa.

Apesar da reação, DaBaby não se deixou afetar e prosseguiu com o seu concerto. O ano de 2021 não foi fácil para o rapper, que foi alvo de duras críticas após tecer comentários homofóbicos durante um espetáculo na edição de Miami deste mesmo festival.

Veja o vídeo: