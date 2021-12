A terceira temporada do concurso televisivo "A Máscara" regressa à SIC já este fim de semana, com um episódio no sábado e outro no domingo à noite. Apresentado por João Manzarra, o programa mantém Carolina Loureiro, César Mourão, Jorge Corrula e Sónia Tavares, dos Gift, como jurados.

Os 12 participantes famosos que vão cantar no programa esconder-se-ão, desta vez, por trás de disfarces de cachorro quente, cato, cisne, dragão, esqueleto, gafanhoto, galo, gata, orangotango, polvo, rainha de copas e viking. Veja as máscaras na galeria abaixo.