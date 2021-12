Steve Bronski terá morrido devido a um incêndio que deflagrou no seu apartamento, informou ao "The Guardian" a sua cuidadora.

De acordo com Josephine Samuel, que cuidava do co-fundador dos Bronski Beat desde que este sofreu um enfarte em 2018, a morte do músico terá sido provocada pela inalação de fumo. Após o enfarte, Steve Bronski vivia com problemas de locomoção.

"A morte dele é para mim um pesadelo. Estive ao lado dele durante anos", contou.

Uma porta-voz dos bombeiros de Londres, cidade onde Steve Bronski residia, afirmou ao "The Guardian" que um homem foi resgatado de um apartamento em chamas, na passada terça-feira, acabando por falecer no hospital. Essa mesma porta-voz não confirmou, no entanto, a identidade da vítima.

Um outro porta-voz, este da Polícia Metropolitana de Londres, que também não identificou Steve Bronski, revelou que o incêndio não deverá ter origem criminosa.