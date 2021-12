Apesar de Kanye West continuar a acreditar na reconciliação, Kim Kardashian garante que "já não há terapia de casal ou esforço de reconciliação" que consigam salvar o casamento. Nos papéis de divórcio apresentados na passada sexta-feira, a ainda mulher do rapper garante que está a tentar formalizar o fim do casamento mas não obtém resposta por parte do marido.

"Continuam a existir diferenças irreconciliáveis entre nós, as mesmas que causaram o falhanço irremediável do nosso casamento", defende a empresária e estrela de reality shows antes de acrescentar: "tentei finalizar a dissolução do casamento com ele desde que pedi o divórcio em fevereiro de 2021. Pedi várias vezes que concordasse em terminar o casamento. Não respondeu ao meu pedido"

Kardashian defende ainda, segundo o site TMZ, que ambos merecem "a oportunidade de reconstruir" as suas vidas: "por isso, peço que seja aprovado o meu pedido para colocar um ponto final no nosso estado civil".

Recorde-se que na semana passada, West implorou à mulher que "volte a correr" para si durante um espetáculo em Los Angeles. Kardashian estava na plateia junto com North e Saint, dois dos quatro filhos do casal, a mãe, Kris Jenner, e a irmã, Kendall Jenner.