João Meneses, da organização do festival Sónar Lisboa, mais recente convidado do podcast Posto Emissor, defende que são necessárias "pessoas rebeldes" e "incendiários" que "a partir de ângulos como a ecologia ou cultura nos desarrumem, desestabilizem, nos mostrem que é possível montar este puzzle de outra forma".

"Somos nós, a espécie inteligente, que estamos a atuar como um serial killer do planeta", defende o ex-Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, que desenvolve também trabalho na área da sustentabilidade, "não é possível termos um planeta equilibrado e sociedades coesas, plurais e diversas com tais assimetrias de distribuição de riqueza e com tão más decisões que fazem de nós um 'serial killer' do planeta".

