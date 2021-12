O Spotify continua a divulgar as suas listas de balanço de 2021 e acaba de revelar as canções das décadas de 70, 80 e 90 mais ouvidas pelos portugueses nos últimos 12 meses. Segundo os dados recolhidos pela plataforma de streaming, Ornatos Violeta, António Variações e Xutos & Pontapés destacam-se entre os artistas portugueses mais ouvidos, com os Queen, os Nirvana e os Police a destacarem-se entre os estrangeiros.

No top 5 das canções portuguesas mais escutadas dos anos 80 encontram-se duas de António Variações: 'Canção de Engate' e 'Estou Além', já no top da década de 90 são os Ornatos Violeta que se destacam, com 'Ouvi Dizer' e 'Chaga'. Xutos & Pontapés e Rui Veloso também estão representados com duas canções cada, respetivamente nos tops dos anos 80 e 90.

Anos 80

1. 'Canção de Engate' - António Variações

2. 'A Minha Casinha' - Xutos & Pontapés

3. 'Contentores' - Xutos & Pontapés

4. 'Dunas' - GNR

5. 'Estou Além' - António Variações

Anos 90

1. 'Ouvi Dizer' - Ornatos Violeta

2. 'A Paixão (Segundo Nicolau da Viola)' - Rui Veloso

3. 'Tudo o Que Eu Te Dou' - Pedro Abrunhosa

4. 'Chaga' - Ornatos Violeta

5. 'Não Há Estrelas No Céu' - Rui Veloso

Nos tops gerais, os Queen são os preferidos dos anos 70, com 'Bohemian Rhapsody' e 'Don't Stop Me Now' no top 5, voltando depois a colocar duas canções no top dos anos 80: 'Another One Bites the Dust' e 'Under Pressure', dueto com David Bowie. Os AC/DC também integram o top 5 das canções editadas nas décadas de 70 e 80, respetivamente com 'Highway to Hell' e 'Back in Black'. A tabela dos anos 90 é liderada por 'Smells Like Teen Spirit' dos Nirvana, estando 'Ouvi Dizer' dos Ornatos Violeta em quarto lugar.

Anos 70

1. 'Bohemian Rhapsody' - Queen

2. 'Sultans of Swing' - Dire Straits

3. 'Don't Stop Me Now' - Queen

4. 'Highway to Hell' - AC/DC

5. 'Hotel California' - Eagles

Anos 80

1. 'Every Breath You Take' - The Police

2. 'Sweet Child O' Mine' - Guns N' Roses

3. 'Another One Bites the Dust' - Queen

4. 'Back in Black' - AC/DC

5. 'Under Pressure' - David Bowie & Queen

Anos 90

1. 'Smells Like Teen Spirit' - Nirvana

2. 'Wonderwall' - Oasis

3. 'Creep' - Radiohead

4. 'Ouvi Dizer' - Ornatos Violeta

5. 'Losing My Religion' - R.E.M.