Travis Scott já não irá atuar na próxima edição do festival de Coachella, onde era cabeça de cartaz.

A Goldenvoice, promotora responsável pelo festival, decidiu retirar Travis Scott do alinhamento na sequência da tragédia ocorrida no Astroworld, em novembro.

Segundo a revista "Variety", a Goldenvoice informou o agente de Travis Scott, Cara Lewis, de que já não pretendia contar com os préstimos do rapper. Lewis terá então oferecido à Goldenvoice a possibilidade de Scott atuar de graça, de forma a manter o seu estatuto, o que foi rejeitado.

O rapper foi confirmado como cabeça de cartaz em 2020, ainda antes de a nova edição do festival ser duplamente adiada devido à pandemia da covid-19. Ainda não se sabe quem o irá substituir no cartaz, que será anunciado na sua totalidade no início de janeiro.