Madonna respondeu ao pedido de desculpas de 50 Cent, após o rapper a ter insultado nas redes sociais.

No mês passado, 50 Cent comentou uma das mais recentes sessões fotográficas de Madonna com a frase "que divertido, a Madonna a tentar fazer o 'Like A Virgin' com 63 anos".

A artista não gostou, dizendo que o rapper está a tentar uma nova carreira "humilhando os outros". "Que é a coisa mais baixa que podes fazer, enquanto artista ou enquanto adulto".

Numa mensagem publicada no Twitter e entretanto apagada, 50 Cent pediu desculpa pelos seus comentários, dizendo que "não queria magoar os sentimentos de Madonna".

Porém, "Madame X" não aceitou essas desculpas: "Tentaste envergonhar-me", diz, num vídeo publicado no Instagram. "O teu pedido de desculpas é falso e é uma treta".

"Um pedido de desculpas não é válido se não souberes aquilo pelo qual te estás a desculpar. Devias desculpar-te pelos teus comentários misóginos, sexistas e preconceituosos para com a idade", continua.

Veja o vídeo: