João Meneses, do festival Sónar Lisboa e ex-Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, defende, no mais recente episódio do podcast Posto Emissor, a existência de uma maior colaboração entre o Estado e os privados no setor da cultura. "Em Portugal, falta descobrir o potencial do setor privado. As empresas fazem muito menos mecenato na área cultural do que na área social", começa por dizer.

"Precisamos muito de uma grande parceria público-privada para a cultura", continua, "a União Europeia lançou há relativamente pouco tempo o novo Bauhaus europeu e ali sim procura escancarar a porta da cultura à ciência, à tecnologia. Essa tem de ser vista como a utopia do século XXI, a construção do futuro a partir dessas linguagens, que, antes de mais, não têm de dar respostas, têm de questionar”.

Para ouvir a partir dos 37 minutos e 2 segundos.