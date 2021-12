Continuam a ser revelados gestos de generosidade por parte de George Michael, que morreu no Dia de Natal, em 2016, aos 53 anos.

Cinco anos depois, foi anunciado que é da fortuna deixada por George Michael que continua a sair o pagamento das luzes de Natal do bairro de Highgate, no Norte de Londres, em Inglaterra.

George Michael viveu nesse bairro de 2002 até à data da sua morte e pensa-se que terá sido sepultado na mesma zona.

Segundo os organizadores das festividades de Natal de Highgate, há muitos anos que George Michael financiava as decorações daquele bairro. "Ele foi o nosso benfeitor secreto, durante muitos anos, e adorava as luzes de Natal. Felizmente os gestores do seu património continuam a apoiar-nos, mesmo depois da sua morte", afirmaram.

Desde a morte do cantor, os seus familiares continuaram a enviar cartas anuais aos seus fãs. A tarefa coube, inicialmente, à sua irmã Melanie, que faleceu a 25 de dezembro de 2019, três anos após o irmão. Agora, é a outra irmã de George Michael, Yioda, que escreve as cartas.