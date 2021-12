Kanye West pediu à sua ex-mulher, Kim Kardashian, para que "volte a correr" para si, durante o espetáculo que deu com Drake em Los Angeles, na passada quarta-feira.

Ao interpretar 'Runaway', Kanye acrescentou um novo verso, no qual afirma "Preciso que voltes a correr para mim. Mais especificamente, a Kimberly".

Kim foi uma das muitas figuras a marcar presença no espetáculo, juntamente com North e Saint, dois dos seus quatro filhos com Kanye. Kris Jenner e Kendall Jenner também estavam presentes.

Veja o vídeo: