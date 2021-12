João Meneses defende no episódio desta semana do podcast Posto Emissor a valorização dos trabalhadores da cultura. Com um currículo que conta com passagens pelo Chapitô e pelo Ministério da Educação, o gestor e um dos responsáveis pelo Sónar Lisboa diz que as ideologias que vão moldar o futuro da humanidade são as que verdadeiramente o seduzem.

"O século XX foi um século em que se esgotaram muitas ideologias políticas, em que assistimos à erosão de muitos ismos. Que ideologia podemos ter hoje? A do capital? Não, obrigado", defende, "as ideologias mais universais e contagiantes, que podem ajudar a construir o século XXI e por aí fora, são as que nos chegam a partir de pessoas que nos falam a partir dos lugares da cultura, ou ecologistas”.

Para ouvir a partir dos 25 minutos e 40 segundos.