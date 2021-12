Em fevereiro de 2020, Márcia ofereceu-nos, no seu dia de aniversário, ‘Vai Passar Tudo Amanhã’, canção que daria início a um novo ciclo, interrompido, pouco depois, pela pandemia. Dois meses antes, ouvíramos aquela mesma canção, integralmente produzida e interpretada pela artista, no final da sua estreia em nome próprio no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, um concerto que não só encerrava o capítulo “Vai e Vem”, o quarto álbum de estúdio, como fazia uma espécie de balanço dos dez primeiros anos de percurso musical. “É uma canção para o futuro. Fui eu que fiz tudo”, confessava, então, perante uma plateia de admiradores fiéis. Quase dois anos volvidos, a BLITZ encontrou-se com Márcia nos históricos estúdios Namouche, em Lisboa, no preciso dia em que deu por encerrada a gravação do vindouro novo álbum, para falar sobre o salto para fora de pé de algumas das novas canções. “Não o faço de uma forma teimosa”, confessa, depois de revelar que o disco que tem em mãos é o mesmo que começara a nascer no início de 2020, embora com algumas diferenças.