Foram anunciados sete novos nomes para o cartaz do festival Super Bock Super Rock, que se realiza de 14 a 16 de julho de 2022 na Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco.

Leon Bridges (dia 14, Palco Super Bock), Flume (14, Palco Super Bock), Jungle DJ Set (14, Palco Somersby), David & Miguel (14, Palco Somersby), Working Men’s Club (14, Palco EDP), Los Bitchos (14, Palco EDP) e Baba Ali (15, Palco EDP) são os artistas confirmados.

Todos estes se juntam assim aos anteriormente confirmados A$AP Rocky, Brockhampton e Foals, entre outros. Os bilhetes para o festival estão à venda nos locais habituais, a preços que vão dos 58 euros aos 225 euros.