101 canções que marcaram Portugal é uma rubrica que visa homenagear as cantigas, os compositores e os intérpretes que marcaram a história da música portuguesa em Portugal. Sem ordem cronológica rígida, são um retrato pessoal (com foco na petite histoire) do autor. Mais do que uma contextualização e de um inventário de factos conhecidos, é sobretudo uma associação de estórias e de muitos episódios não registados. São histórias com estórias para além da música. Às vezes o lado errado das canções. Sobretudo o lado errado das canções.

A ilha é de terra e água

e de efeito contra-mútuo:

floresta que, tal a vaga,

ascende do mar à nuvem.

O ar respiram-no todos:

plantas, animais e homens

que no fogo forjam armas

e com elas ferem lume.

Ruy Cinatti

***

‘Timor’

Trovante

(1990)

Entre 1976 e 1981, era comum ver um homem a deambular pelas ruas do Cais do Sodré, em Lisboa, a oferecer poemas. Quando os excessos tinham sido descomedidos, trocava a deambulação pelo passeio, onde se sentava; com voz arrastada, dizia a quem o abordava: tome lá, faz favor. Espero que goste. Esse homem parecia ter perdido a razão. Tinha razão, mas tinha-a perdido. Usava uma enorme cruz ao peito e percorria os bares de prostitutas, de magalas e indigentes - desafiando-os a orarem em conjunto. Era invariavelmente repelido, agredido e roubado. Mas por vezes tratavam-no bem. Quando o tratavam bem, tirava da pasta uns poemas policopiados a caneta por si e dizia: "Também escrevo versos. Tome lá um, faz favor. Espero que goste." Este homem chamava-se Ruy Cinatti, é autor do poema com que se iniciou esta crónica e foi um dos grandes antropólogos que Timor recebeu. Percorreu todo o território de Timor-Leste nos anos 40 e 50 – do enclave de Oecusse a Tutuala, no extremo da ilha em forma de crocodilo, a cavalo ou a pé, estudando as suas gentes, a sua cultura, a sua flora e a sua fauna. Foi picado por mosquitos. Aventurou-se por montanhas e precipícios. Banhou-se em mares de coral e recebeu sombra de madres-cacau, que protegem do sol as plantações de café em Ermera, Same e Liquiçá.

Em 1975, aproveitando o mote das outras ‘colónias’ portuguesas, Timor-Leste fez-se independente. Por 9 dias apenas. A 7 de Dezembro de 1975, a Indonésia invadiu a metade da ilha que não detinha, 9 dias depois de a Fretilin ter proclamado a independência unilateral. Ruy Cinatti, em Lisboa, a viver a euforia da democracia em Portugal, ficou perturbado com a cobardia e sobretudo com a negligência dos novos líderes em relação a Timor-Leste, um país a que chamava seu, a 14.000 quilómetros de distância. A revolta toldou a razão a Ruy Cinatti, ainda que a tenha recuperado nos últimos anos de vida. Portugal deve orgulhar-se de Ruy Cinatti. Timor orgulha-se de Ruy Cinatti. Dá hoje nome à Escola Portuguesa de Díli – como sinal de gratidão pelo tanto que uniu Timor-Leste e Portugal.

11 de Março de 1992. This is Papa Kilo Alpha India, Indonesian warship. Os quatro navios da marinha de guerra indonésia apontavam os canhões ao Lusitânia Expresso, com 120 pessoas a bordo, a maioria estudantes, que pretendiam depositar uma coroa de flores no Cemitério de Santa Cruz. Tinham passado exatos quatro meses desde o massacre daquele início de manhã de 11 de Novembro de 1991, em que 2.000 timorenses se deslocaram à campa de Sebastião Gomes, mártir da resistência, tendo 300 dos quais sido abatidos pelos militares indonésios. O massacre foi filmado pelo jornalista Max Stahl, que morreu em 2021, exatamente no mesmo dia em que, 30 anos antes, Sebastião Gomes perdera a vida na Igreja de Motael, em Díli.

This is Papa Kilo Alpha India. A bordo do ferryboat Lusitânia Expresso, já em fim de vida (fora construído em 1964), os ocupantes miravam já os cumes das montanhas da capital timorense. Fora com esse objetivo (e sobretudo para chamar a atenção da comunidade internacional; para agitar enfim a paralisia do mundo ocidental) que a missão ‘Paz em Timor’, arquitetada por Rui Marques, tinha sido congeminada. Foram barrados em águas do mar de Timor por fragatas de guerra, por lanchas de assalto e por helicópteros melgando voos rasantes. 3.000 militares, caso a investida no mar fosse gorada, alinhavam-se com metralhadoras na marginal de Díli - de Comoro até à praia da Areia Branca.

A empreitada Lusitânia Expresso fora um ‘voo cego a nada’? O filme de Margarida Gil, “Flores Amargas”, retratando a vivência dos timorenses em Portugal, tinha sido supérfluo? E a canção ‘Maubere’, de Rui Veloso? E sobretudo ‘Timor’, do Trovante? A história consubstancia-se a partir de episódios contados; os que não são contados são remetidos para o modo conjuntivo ou para o condicional. Mas há pormenores que fazem eclodir uma reação firme, que fazem acontecer a história.

Os timorenses que continuavam a resistir musculavam o seu alento com a vontade dos que tentavam inverter a objetiva do mundo (‘Enquadro-te, regulo-te, disparo-te, retoco-te, repito-te’, como observava Ary dos Santos), tal como os tripulantes do Lusitânia Expresso. O seu futuro estava a ser construído à mão, rendilhado a filigrana.

Foi com João Gil e com João Monge que se começou a mover a indiferença. Em Portugal e daí para quem detinha poder. O Papa João Paulo II visitara Timor-Leste em 1989, mas não beijara o seu chão (porque já se ajoelhara em Jacarta), o que foi tomado como uma conivência para com o regime de Suharto (‘Lavam-se os olhos, nega-se o beijo’ descrito nos versos iniciais da canção). Foi com João Gil e com João Monge que se começou a mover a indiferença, dizia-se. João Gil compusera uma melodia para o filme de Margarida Gil, sua irmã, “Flores Amargas”, que descrevia histórias de amor, de saudade, de esperança, de empatia e de resiliência dos refugiados timorenses no Vale do Jamor. Desafiou, depois do impacto que o convívio com essa comunidade tivera, João Monge, seu parceiro, seu amigo, a escrever a letra para a sua canção. Embrenharam-se no passado e no presente do povo com coração matizado de angústia e coragem. O episódio do Papa polaco foi rastilho criativo para João Monge, que registou afetos, discorreu comoção e incitou braveza. Antes da invasão, a religião católica, com 30% de fiéis (abrangendo sobretudo as classes alfabetizadas) e convivendo com o paganismo e com o panteísmo, passou a transversalizar mais de 90% da população, que fora ‘obrigada’ a adotar uma religião formal para não ser tomada como comunista. Daí que o gesto do Santo Papa tenha desinquietado a confiança dos timorenses.

O massacre de Santa Cruz estava todavia perto. Max Stahl estava lá. A auto-determinação de Timor-Leste começaria a ser trilhada aí, ainda que esteada em sangue e temor. Em Portugal, aqueles que apoiavam a causa timorense precisavam de uma melodia que embalasse os seus lamentos, o seu combate. Precisavam de um hino que sustentasse a eclosão de uma causa que se queria (pelo menos; ainda) nacional. Precisavam de um ‘Grândola, Vila Morena’ Maubere, de um ‘The Times They Are a-Changin’ Lorosae.

João Monge vivia em Almada, onde um grupo de crianças, porventura muitos seus alunos, na sequência do massacre de Santa Cruz, organizou uma ação que o sensibilizou e comoveu: timbraram as suas mãos num enorme molde com a forma da ilha, como que simbolizando a ajuda de que o país necessitava, como um pacto fraternal. Aquela ‘revolução’ precisava de ‘Timor’, do Trovante, da voz de Luís Represas, dos versos ‘Se outros calam, cantemos nós’. Distribuíram a letra por quem passava e entoaram toda a canção a uma voz. Passou a ser o hino da causa timorense em Portugal. O hino aglutinador e estimulante de uma consciência coletiva.

O processo seria ainda longo até se obter dividendos, mas firmado em gradação. Ainda que apenas quase uma década mais tarde. Só depois do Nobel concedido a Ximenes Belo e Ramos-Horta. Só depois da prisão de Xanana Gusmão em Cipinang. Só depois de revermos as imagens de um jovem a esvair-se em sangue no Cemitério de Santa Cruz amparado nos braços de um amigo (como uma Pietà). Só depois de vermos a expressão aterrorizadora de Eurico Guterres, o chefe das milícias Aitarak, de camuflado e boina vermelha, a passar devagarinho e desafiador numa mota em frente ao Hotel Mahkota (onde se aquartelavam os jornalistas). Só depois de termos visto um país dizimado, queimado e abandonado depois do referendo para a sua auto-determinação. Só depois de termos sorvido dezenas, centenas de reportagens, artigos, relatos.

Só depois de termos convivido com um léxico e personagens desconhecidos que passaram a ser presentes. Só depois de Portugal ter multiplicado a ação daquelas crianças em Almada por todo o país. E de um país para os cinco continentes. Até termos visto nascer um país novo em Taci Tolo a 20 de Maio de 2002. Falando português.

Hoje relembrámos Timor, relembrámos Ruy Cinatti, relembrámos João Gil, João Monge, a voz de Luís Represas. Relembrámos o carácter de muitos anónimos que fizeram esta história, mais do que grande, maior. Relembrámos uma história com final feliz. Uma história que, a ter um signo musical, seria esta canção do Trovante.

Nobre soldado, nunca sonhaste

Ver uma espada na mão de Deus

