Um juiz federal norte-americano deliberou, na passada quinta-feira, que Taylor Swift deve ir a julgamento por alegado plágio no seu maior êxito, 'Shake It Off'.

De acordo com o juiz, existem "suficientes semelhanças objetivas" entre 'Shake It Off' e 'Playas Gon' Play', tema de 2001 das 3LW, nomeadamente ao nível da letra.

"Ainda que haja diferenças notórias entre ambos os trabalhos, há semelhanças significativas no uso de certas palavras e na sua sequência/estrutura", pode ler-se.

Esta deliberação vem no seguimento de um processo movido contra Taylor Swift pelos compositores de 'Playas Gon' Play', Sean Hall e Nathan Butler, em 2017.

O caso havia sido arquivado em 2018, com o juiz responsável a deliberar, na altura, que as letras alegadamente plagiadas são "frases curtas às quais falta o mínimo de originalidade e criatividade exigida para que sejam protegidas por direitos de autor".

Porém, em 2019, um tribunal federal reverteu essa decisão, argumentando que as letras em questão eram criativas o suficiente para serem de facto protegidas. Não foi ainda anunciada uma data para o julgamento.

Ouça aqui os dois temas e compare: