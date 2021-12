No ano 2000, Dave Grohl concedeu uma entrevista ao "Melody Maker" (um dos jornais de música de referência do Reino Unido, entretanto fundido com o "NME", que na década seguinte também terminou em papel) onde revelou quais os seus dez álbuns preferidos de sempre.

Desta lista eclética fazem parte discos de nomes como os B-52's, que descreve como fazendo "música estranha", os Pixies, os Melvins, os Bad Brains e, até, os Public Enemy, pioneiros do hip-hop. E não faltam artistas clássicos como os Beatles e os Led Zeppelin.

Confira aqui a lista:

The Beatles, "The Beatles"

The B-52's, "The B-52's"

Led Zeppelin, "Coda"

Bad Brains, "Rock For Light"

Public Enemy, "Yo! Bum Rush The Show"

Melvins, "Gluey Porch Treatments"

Pixies, "Surfer Rosa"

Mark Lanegan, "The Winding Sheet"

Frank Black, "Frank Black"

Kyuss, "Blues For the Red Sun"