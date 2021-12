Kanye West e Drake fizeram definitivamente as pazes. Os dois rappers encontraram-se na passada quinta-feira no Memorial Coliseum, em Los Angeles (EUA), para um concerto especial organizado em honra de Larry Hoover, co-fundador do gangue Gangster Disciples, atualmente preso.

Numa noite que se iniciou com o coro gospel de Kanye a interpretar versões de 'Easy On Me', de Adele, e de 'Ready Or Not', dos Fugees, Kanye e Drake entraram juntos em cena, com o primeiro a percorrer toda a sua carreira: 'Jesus Walks', 'Gold Digger' e 'Stronger' foram algumas das canções escutadas em sequência.

Já Drake manteve-se focado, sobretudo, em "Certified Lover Boy', o seu novo álbum, terminando todo o espetáculo ao lado de Kanye para interpretar 'Forever'. "Obrigado ao Kanye por me deixar fazer isto", disse.

O concerto foi transmitido, de forma gratuita, através da plataforma Amazon Prime Video. Veja-o aqui e confira o alinhamento:

Coro

O Fortuna (Carl Orff)

Ready or Not (Fugees)

Easy on Me (Adele)

Back to Life (Soul 2 Soul)

Ultralight Beam

Kanye

Jesus Walks

All Falls Down

Gold Digger

Touch the Sky

Stronger

All of the Lights

Black Skinhead

All Day

Mercy

Good Life

Flashing Lights

Say You Will

I Wonder

Find Your Love (Drake)

Runaway

Can’t Tell Me Nothing (c/ Drake)

Drake

24 (Kanye Wes)

Wants and Needs

No Friends in the Industry

What’s Next

Life is Good

IMY2

Laugh Now Cry Later

Girls Want Girls

In the Bible

Way 2 Sexy

Knife Talk

God’s Plan