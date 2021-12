João Meneses, um dos responsáveis pela vinda do Sónar para Lisboa, explica no episódio desta semana do podcast Posto Emissor quais os argumentos utilizados para convencer os responsáveis do festival espanhol a fazer uma edição em Portugal.

"Lisboa é muito próxima de Barcelona e poderia ser um perigo para o Sónar ter [aqui] um outro festival de grande escala", começa por assumir o gestor e ex-Secretário de Estado da Juventude e Desporto, "vamos tomar Lisboa de assalto e vai ser uma experiência diferente da de Barcelona".

Para ouvir a partir dos 6 minutos e 45 segundos.