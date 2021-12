Interpol, Grimes (em formato DJ set), Jhay Cortez e Chico da Tina são as quatro novidades do festival NOS Primavera Sound, que regressa ao Parque da Cidade, no Porto, entre os dias 9 e 11 de junho de 2022.

Estes quatro nomes juntam-se, assim, a um cartaz que já contava com Nick Cave, Tame Impala, Gorillaz, Beck ou Pavement. Os Interpol sobem ao palco no último dia do evento, tal como Grimes. Jhay Cortez atua no dia 9 de junho e Chico da Tina no dia 10.

Os bilhetes para o festival, que regressa depois de dois anos de intervalo devido à pandemia de covid-19, estão à venda nos locais habituais, custando €60 o ingresso diário e €140 o passe de três dias.