A histórica publicação de música britânica NME acaba de revelar o seu top 50 de melhores álbuns de 2021.

Em primeiro lugar, está "Seventeen Going Under", segundo álbum do inglês Sam Fender. Muito elogiado em território britânico desde que se estreou, em 2018, com o EP "Dead Boys", Fender, foi distinguido pela crítica nos prémios Brit de 2019 e, desde então, levou quer o seu primeiro álbum, "Hypersonic Missiles", de 2019, quer este segundo ao primeiro lugar da tabela de vendas do Reino Unido.

No pódio do top do NME, estão ainda "Sometimes I Might Be Introvert" de Little Simz em segundo e "Blue Weekend" dos "Wolf Alice" em terceiro. Entre os dez melhores álbuns para a publicação britânica, encontramos Nick Cave, Tyler, The Creator, Halsey e Olivia Rodrigo.

Consulte abaixo as escolhas do NME.

50. Doja Cat - Planet Her

49. Inhaler - It Won’t Always Be Like This

48. Kacey Musgraves - Star-Crossed

47. Sault - Nine

46. Nao - And Then Life Was Beautiful

45. Young Thug - Punk

44. Bleachers - Take The Sadness Out Of Saturday Night

43. Dry Cleaning - New Long Leg

42. Vince Staples - Vince Staples

41. Joy Crookes - Skin

40. Black Country, New Road - For The First Time

39. Easy Life - Life’s A Beach

38. Tomorrow X Together - The Chaos Chapter: Freeze

37. ​​Ray BLK - Access Denied

36. Girl In Red - If I Could Make It Go Quiet

35. Big Red Machine - How Long Do You Think It’s Gonna Last?

34. Remi Wolf - Juno

33. AJ Tracey - Flu Game

32. Laura Mvula - Pink Noise

31. Slowthai - Tyron

30. The Killers - Pressure Machine

29. Genesis Owusu - Smiling With No Teeth

28. Idles - Crawler

27. Summer Walker - Still Over It

26. Chvrches - Screen Violence

25. Royal Blood - Typhoons

24. Snail Mail - Valentine

23. Bicep - Isles

22. Silk Sonic - An Evening With Silk Sonic

21. London Grammar - Californian Soil

20. Lil Nas X - Montero

19. Lorde - Solar Power

18. Dave - We’re All Alone In This Together

17. Lana Del Rey - Blue Banisters

16. Sleaford Mods - Spare Ribs

15. Billie Eilish - Happier Than Ever

14. Clairo - Sling

13. Ghetts - Conflict Of Interest

12. The War On Drugs - I Don’t Live Here Anymore

11. For Those I Love - For Those I Love

10. Olivia Rodrigo - Sour

9. Turnstile - Glow On

8. Halsey - If I Can’t Have Love, I Want Power

7. Arlo Parks - Collapsed In Sunbeams

6. Nick Cave & Warren Ellis - Carnage

5. Tyler, the Creator - Call Me If You Get Lost

4. Self Esteem - Prioritise Pleasure

3. Wolf Alice - Blue Weekend

2. Little Simz - Sometimes I Might Be Introvert

1. Sam Fender - Seventeen Going Under