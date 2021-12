Michael Nesmith, que foi vocalista da banda dos anos 60 Monkees, escrevendo muitas das suas canções, morreu esta sexta-feira, aos 78 anos.

Segundo a "Rolling Stone", que cita o comunicado da sua família, o norte-americano morreu em casa, na companhia dos seus entes queridos, "pacificamente e de causas naturais".

Autor das canções 'Mary, Mary', 'Circle Sky', 'Listen to the Band' ou 'The Girl I Knew Somewhere', Michael Nesmith revoltou-se, em 1967, contra o produtor Don Kirshner, reclamando mais autonomia criativa para a banda. Seguiu-se, nesse ano, o álbum "Headquarters", criado maioritariamente pelos Monkees. "Éramos miúdos com os nossos gostos musicais e gostávamos mais de cantar as canções de que gostávamos — e/ou que escrevíamos — do que aquelas que nos davam. Era mais divertido", disse Michael Nesmith à "Rolling Stone" em 2012.

Evening Standard/Getty

Quando os Monkees se separaram no final dos anos 60, o músico criou a banda country-rock First National Band, dedicando-se mais tarde aos discos a solo. Em 2012, voltou a reunir os Monkees para várias digressões; em 2016, a banda lançou o álbum "Good Times!". Este ano, fizeram uma digressão de despedida, que terminou com um concerto em Los Angeles, nos Estados Unidos, a 14 de novembro.

Nascido em Houston, no Texas, em 1942, Michael Nesmith faria 79 anos no próximo dia 30 de dezembro. Foi casado três vezes e deixa quatro filhos.