Os Faith No More cancelaram todos os concertos que tinham agendados para o próximo ano, incluindo o que iriam dar no festival NOS Alive, em Algés.

De acordo com a banda, estes cancelamentos devem-se aos "desafios atuais" que estão a enfrentar. "Depois de tanto tempo, tocar a menos de 100% não é uma opção. Pedimos desculpa a todos os portadores de bilhetes, e estamos para sempre gratos aos nossos fãs pelo apoio e compreensão".

Recorde-se que, em setembro, os Faith No More cancelaram várias datas nos Estados Unidos. À altura, a banda justificou a decisão com os problemas de saúde mental vividos por Mike Patton, que se "agravaram durante a pandemia".