O mundo da música portuguesa uniu-se esta quinta-feira em homenagem a Luís Costa, mais conhecido como Magazino, falecido aos 44 anos.

Entre os nomes que transmitiram o seu pesar pela morte de Magazino conta-se o de Moullinex, que partilhou uma fotografia do DJ nas redes sociais, juntamente com uma mensagem enlutada.

"É pelo teu sorriso que me lembrarei sempre de ti atrás de uma cabine, a encher de amor uma pista inteira. É pelo teu sorriso que me lembrarei do teu último gesto comigo, um trolling de proporções épicas, em sinal aberto", pode ler-se.

"É pelo teu sorriso que prometo viver a vida toda, por inteiro, sem cedências: a fazer o que mais gosto, com quem mais gosto. É pelo teu sorriso que sorrimos todos, Luís", rematou.

Magazino lutava há dois anos contra uma leucemia e a notícia da sua morte, em casa, em Lisboa, esta quinta-feira, foi confirmada à Lusa por uma fonte próxima da família.

Este ano, chegou às livrarias a biografia "Ao Vivo", escrita em parceria com a jornalista Ana Ventura, livro no qual fala sobre a sua vida, o seu percurso profissional e também a sua luta contra a leucemia.