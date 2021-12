Travis Scott deu a primeira grande entrevista desde a tragédia ocorrida há um mês, no festival Astroworld, do qual é mentor. Durante um concerto do rapper, 10 pessoas morreram e centenas ficaram feridas, após um esmagamento coletivo na plateia. A braços com mais de 100 processos judiciais, Travis Scott nega responsabilidade pelo sucedido em Austin, no Texas.

Em entrevista ao radialista Charlamagne Tha God, Travis Scott garante que só soube os pormenores do que se passou pouco antes da conferência de imprensa das autoridades. "E mesmo aí pensas: 'espera, o quê?' Porque as pessoas costumam desmaiar nos concertos. Mas uma coisa destas, é...."

Travis Scott assegura também que interrompe os concertos quando se apercebe que há problemas no público, mas que naquela noite não ouviu os gritos de socorro dos fãs.

"[Em palco], tens as luzes, o som, a pirotecnia. Tens os auscultadores, o microfone, a música, a banda... muita coisa ao mesmo tempo. Estás concentrado no espetáculo. Só consegues fazer alguma coisa se vires algo, ou se te avisarem", afirma.

Travis Scott defende ainda que não cabe ao artista tratar das medidas de segurança de um espetáculo. "Os artistas só tratam da parte criativa. Este festival é meu. Eu convido os artistas, trato da produção criativa e confiamos nos profissionais [da segurança] para tratarem das pessoas", diz,

Na mesma entrevista, o norte-americano partilha que quer voltar a atuar ao vivo e concorda com a implementação de novas medidas de segurança nos concertos.