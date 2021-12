João Meneses, um dos responsáveis pela vinda do festival Sónar para Lisboa, é o convidado desta semana do Posto Emissor, o podcast da BLITZ. Formado em gestão, ex-Secretário de Estado da Juventude e do Desporto e atualmente a trabalhar na área do desenvolvimento sustentável, fala sobre a aposta do Sónar Lisboa na música feita em Portugal e de um cartaz que não se esgota na música.

Os seus gostos musicais, uma passagem curta pelo Hot Clube de Portugal, o trabalho que desenvolveu durante vários anos no Chapitô e as receitas para uma cultura mais rentável foram outros assuntos abordados por João Meneses no Posto Emissor.

Também neste Posto Emissor recordamos Pedro Gonçalves, músico dos Dead Combo que morreu no passado fim de semana, e falamos sobre a entrevista exclusiva que António Garcez, "o outro pai do rock português", deu a Rui Miguel Abreu. Os quatro novos álbuns da produtora de música eletrónica venezuelana Arca, editados na passada semana, e os concertos a que poderá assistir nos próximos dias são outros destaques do mais recente episódio do podcast da BLITZ.



A apresentação do 85º Posto Emissor está a cargo de Mário Rui Vieira e a edição multimédia é de João Luís Amorim.

Sejam bem-vindos.

