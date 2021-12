Steve Bronski, teclista e um dos membros fundadores dos Bronski Beat, morreu aos 61 anos, noticia a BBC.

Natural de Glasgow, na Escócia, Steve Bronski nasceu como Steve Forrest e criou o grupo pop em 1983, com Jimmy Sommerville e Larry Steinbachek. Os Bronski Beat tiveram sucesso com canções como 'Smalltown Boy', 'Why?' e uma versão de 'I Feel Love', de Donna Summer.

Jimmy Sommerville já comentou a morte do antigo companheiro de banda, elogiando o seu talento "para as melodias. Trabalhar com ele em canções, e naquela canção que mudou as vossas vidas e tantas outras, foi muito divertido e excitante"

Os Bronski Beat nasceram-se quando Steve Bronski e Larry Steinbachek conheceram Jimmy Sommerville graças a um documentário intitulado "Framed Youth - Revenge of the Teenage Perverts", realizado para um festival de cinema LGBTQ.

No vídeo de 'Smalltown Boy', Jimmy Sommerville é perseguido por um gangue homofóbico, conseguindo escapar no final. "Nessa altura éramos só três tipos gay que fizeram uma banda - não sentíamos que fizéssemos parte de um movimento", afirmou Steve Bronski, que tocava teclas e percussão, ao jornal "The Guardian", em 2018.

Depois de Jimmy Sommerville sair da banda para criar os Communards, os Bronski Beat continuaram, voltando ao top 10 britânico em 1985, com 'Hit That Perfect Beat'. O último álbum do grupo, e primeiro em 22 anos, chegou em 2017, ano da morte de Larry Steinbachek.