Morreu Robbie Shakespeare, baixista, produtor e metade da histórica dupla Sly and Robbie. Tinha 68 anos.

De acordo com o "The Jamaica Gleaner", Shakespeare foi recentemente submetido a uma operação aos rins. Estava hospitalizado na Flórida (EUA).

O Primeiro-Ministro da Jamaica, Robert Holness, lamentou já a morte do músico. "No que a tocar baixo reggae diz respeito, ninguém se aproximará da influência que Robbie Shakespeare teve", escreveu, no Twitter.

"Será recordado pela sua enorme contribuição para a indústria musical e para a cultura da Jamaica."

A dupla Sly and Robbie formou-se nos anos 70, e ao longo da sua carreira trabalhou com nomes como Joe Cocker, Madonna, Bob Dylan, Rolling Stones, Sting ou Serge Gainsbourg, entre muitos outros.

O seu trabalho levou-o a conquistar dois Prémios Grammy, primeiro em 1984 e depois em 1998, e a ser eleito pela "Rolling Stone", em 2020, como o 17º melhor baixista da história.