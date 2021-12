Morreu Luís Costa, conhecido do público como Magazino. O DJ e produtor de música eletrónica lutava há dois anos contra uma leucemia e a notícia da sua morte, em casa, em Lisboa, esta quinta-feira, foi confirmada à Lusa por uma fonte próxima da família.

Nascido em Setúbal, em 1977, começou o seu percurso na música nos anos 90, ainda na sua cidade natal, primeiro como DJ Del Costa e depois, então, enquanto Magazino. Colecionador de música em vinil, editou pela Bloop Recordings e, ao longo dos anos, passou música em vários clubes nacionais, incluindo o Paradise Garage durante vários anos, e atuou fora de fronteiras, um pouco por todo o mundo.

Já este ano, chegou às livrarias a biografia "Ao Vivo", escrita em parceria com a jornalista Ana Ventura, livro no qual fala sobre a sua vida, o seu percurso profissional e também a sua luta contra a leucemia. No passado dia 2, partilhou na sua página no Instagram uma mensagem que marcava os dois anos do diagnóstico.

"Cumprem-se hoje 2 anos desde que fui diagnosticado, será motivo para celebrar? Claro que é. Neste período aprendi que mesmo as pequenas vitórias são para se celebrarem, sempre!", escrevia, "claro que vou arranjando soluções para os novos limites à espera que um dia consiga curar-me e voltar ao normal, enquanto esse dia não chega, vivo feliz com os meus limites".