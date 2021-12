No passado sábado, Lana Del Rey recebeu o prémio de Artista da Década, entregue pela revista "Variety". Mas a cantora norte-americana não se preocupou em encontrar uma fatiota extravagante para comparecer à gala de entrega de troféus.

Na verdade, Lana Del Rey foi fotografada com uma roupa que deu que falar nas redes sociais, com muitos fãs a comentar a sua escolha: um vestido de uma marca de fast fashion chinesa, que está à venda online por 15 euros.

"A Lana Del Rey comprou um vestido por 15 euros, vestiu um casaco [desportivo] de 2019, foi buscar as botas velhas ao fundo do armário e foi receber o prémio de artista da década", escreveu uma de muitas internautas que identificaram a origem do vestido verde de Lana Del Rey.

Quem defendeu a autora de "Blue Banisters" foi Lourdes Leon Ciccone, a filha mais velha de Madonna, para quem Lana Del Rey é "um ícone" que pode vestir o que bem lhe apetecer, sem perder impacto ou seguidores.

Entretanto, e com tanto falatório, o vestido regressou ao catálogo da loja chinesa que o comercializa.