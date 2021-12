Brian May falou em pormenor sobre o grave problema de saúde que teve em maio de 2020, altura em que sofreu um ataque cardíaco.

"É estranho falar disso agora, nem parece verdade. Custa-me a crer que tenha sido tão grave. Mas se certas coisas tivessem acontecido, não estaria aqui agora", afirmou à revista "Record Collector". "Não foi só o ataque cardíaco", disse, falando sobre os efeitos secundários de alguns medicamentos que teve de tomar após a hospitalização.

"O mais difícil foi pensar: 'acho que não me vou safar desta'. Mas agora estou bem", assegura. "Houve alturas em que nem conseguia caminhar. Não falo de sair de casa, nem conseguia sair da cama para me lavar", confessa, mostrando-se grato pelo auxílio da sua mulher, a atriz Anita Dobson. "A minha mulher é que me salvou, cozinhando e cuidando de mim. Acho que, sem ela, não teria sobrevivido", diz o músico de 74 anos.