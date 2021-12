Os Beach Boys irão atuar no festival Jardins do Marquês, em Oeiras, no verão de 2022.

A histórica banda norte-americana tem concerto marcado para o dia 1 de julho.

A Portugal virá uma formação liderada por Mike Love que, a par de Bruce Johnston, do diretor musical Scott Totten e de Brian Eichenberger, Christian Love, Tim Bonhomme, John Cowsill, Keith Hubacher e Randy Leago, "continua o legado da icónica banda", pode ler-se em comunicado.



A promotora do festival, Música no Coração, esclarece que "este concerto não contará com a presença de Brian Wilson, Al Jardine ou David Marks."



O concerto em Oeiras faz parte da digressão de promoção de "Sound of Summer: The Very Best of the Beach Boys", coletânea que reúne 30 êxitos do grupo e já vendeu mais de três milhões de cópias nos Estados Unidos desde o seu lançamento, em 2003.

Este é o preço dos bilhetes:

Plateia VIP: 70 euros

Plateia A: 60 euros

Plateia B: 50 euros

Plateia C: 40 euros

Plateia Em Pé: 35 euros

Para o festival Jardins do Marquês foram já anunciados concertos de Gregory Porter, Marisa Monte e Seu Jorge com Daniel Jobim.