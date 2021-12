A atriz Evan Rachel Wood temeu pela segurança do seu filho, de apenas oito anos, ao longo da sua relação com Marilyn Manson.

Wood, que acusou o músico de abusos sexuais, encontra-se neste momento a lutar em tribunal pela custódia do seu filho, fruto da sua relação com o também ator Jamie Bell.

No processo, Wood explica que se mudou do estado norte-americano do Tennessee para Los Angeles por "medo" já que, alega a atriz, Manson ameaçou violar o menino. "Levei a ameaça dele a sério, e continuo a fazê-lo", acrescenta. "Tenho muito medo".

A atriz alega ter sofrido "danos físicos e emocionais severos e traumáticos", e teme que Manson "se tente vingar" dos seus testemunhos em tribunal. Wood acusa ainda alguns fãs do músico de a terem ameaçado de morte.

"Não é só [Marilyn Manson] que representa um risco para a nossa segurança. A sua rede de fanáticos, que, como ele, são satanistas extremistas, pedófilos e nazis [também]", continua.

Quanto a Jamie Bell, contestou estas alegações em tribunal. "A história de Evan desafia a credibilidade. Francamente, não entendo o que se está a passar", disse.

"Ou as alegações dela de que recebeu ameaças de morte são verdadeiras e o nosso filho não está seguro ao seu cuidado, ou são falsas e ela está a proibir-me de ver o meu filho por razões desconhecidas".