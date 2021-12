O jornal "The New York Times" apresentou a sua lista dos melhores álbuns lançados em 2021.

Escreve o diário que "menos isolamento não significa um regresso à normalidade", elencando "álbuns com grandes sentimentos e espaço para catarse".

A lista conta com dez álbuns e quinze menções honrosas, destas últimas fazendo parte trabalhos de artistas como Adele, Billie Eilish, Floating Points, Arlo Parks ou IDLES. No top 10 podemos encontrar, entre outros, Tyler, the Creator, Olivia Rodrigo e os Black Midi.

Os três primeiros lugares são ocupados pela cantora chilena Mon Laferte, que colocou "Seis" em terceiro, pela canadiana Allison Russell, que viu "Outside Child" ficar em segundo, e pela dupla colombiana Bomba Estéreo, cujo "Deja" foi o melhor álbum do ano para o "The New York Times".

Confira a lista completa e as quinze menções honrosas:

1. Bomba Estéreo, ‘Deja’

2. Allison Russell, ‘Outside Child’

3. Mon Laferte, ‘Seis’

4. The Weather Station, ‘Ignorance’

5. Mdou Moctar, ‘Afrique Victime’

6. Julien Baker, ‘Little Oblivions’

7. Black Midi, ‘Cavalcade’

8. Olivia Rodrigo, ‘Sour’

9. Esperanza Spalding, ‘Songwrights Apothecary Lab’

10. Tyler, the Creator, ‘Call Me if You Get Lost’

Adele, “30”

Arooj Aftab, “Vulture Prince”

Khaira Arby, “New York Live”

Billie Eilish, “Happier Than Ever”

Floating Points, Pharoah Sanders and the London Symphony Orchestra, “Promises”

Flock of Dimes, “Head of Roses”

Rhiannon Giddens with Franceso Turrisi, “They’re Calling Me Home”

Idles, “Crawler”

Ka, “A Martyr’s Reward”

Valerie June, “The Moon and Stars: Prescriptions for Dreamers”

L’Rain, “Fatigue”

Arlo Parks, “Collapsed in Sunbeams”

Robert Plant and Alison Krauss, “Raise the Roof”

Omar Sosa, “An East African Journey”

Jazmine Sullivan, “Heaux Tales”