No passado sábado, o meio da música em Portugal ficou mais triste, com a morte de Pedro Gonçalves, uma das metades da dupla Dead Combo. O multi-instrumentista tinha 51 anos e foi vitimado por um cancro contra o qual lutava há três anos.

No mesmo dia, Tó Trips, seu companheiro nos Dead Combo, subiu ao palco no evento Courage Club, que decorreu em vários espaços da vila de Paredes de Coura, pela mão da mesma promotora que habitualmente organiza, no verão, o festival Vodafone Paredes de Coura.

"Hoje vou aqui contar várias histórias e quero dedicar estas histórias ao meu camarada e amigo Pedro Gonçalves", começou Tó Trips por anunciar, sendo aplaudido pelo público de um concerto que se revelou, naturalmente, emotivo.

Veja aqui o vídeo desse momento, gentilmente cedido pela equipa do Courage Club:

Esta terça-feira, o manager dos Dead Combo comunicou que, por vontade expressa por Pedro Gonçalves, não haverá cerimónias fúnebres, mas sim uma celebração. "A homenagem e a celebração da vida e da extraordinária obra do Pedro Gonçalves será feita com música e aberta a todos; amigos, fãs e todos os seus admiradores. Tão breve quanto possível, daremos informações sobre a data, o local e o tipo de evento que será realizado, para que todos tenhamos oportunidade de participar", pode ler-se no texto assinado por José Morais enviado às redações.