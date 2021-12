Um verdadeiro "supergrupo", formado por membros dos Tool, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers e Queens of the Stone Age, entre outros, juntou-se no passado fim de semana em Malibu, na Califórnia (EUA), por uma boa causa.

Nomes como Taylor Hawkins, Josh Homme, Danny Carey, Chad Smith e Andrew Watt uniram esforços para ajudar a Escola Preparatória de Malibu, num espetáculo de beneficência intitulado Bring Back the Arts.

Além de temas das suas próprias bandas - 'Go With the Flow', dos Queens of the Stone Age, marcou presença no alinhamento - este grupo tocou ainda clássicos como 'Hot Legs', de Rod Stewart, e 'Should I Stay Or Should I Go', dos Clash.

Veja alguns vídeos da atuação: