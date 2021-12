Em 2022, Frankie Chavez irá lançar um novo álbum de Miramar, a sua banda com o guitarrista Peixe, e também um disco em nome próprio, sucessor de "Double or Nothing", de 2017. Sobre este, Chavez avançou, em primeira mão, algumas novidades de monta.

"Posso avançar que vou cantar em português. No disco todo! Para mim também é uma grande novidade, mas não foi forçado", explica o guitarrista, cantor e compositor. "Em janeiro gravei uma música, depois outra... e foram aparecendo, de mão dada, umas atrás das outras."

