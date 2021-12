Pink cumpriu um dos últimos desejos de Diane Berberian, uma fã de 63 anos, que sofre de cancro em fase terminal.

Berberian, antiga atleta de triatlo, pôde falar com Pink durante vários minutos, via Zoom. A cantora deixou-lhe elogios, dizendo que tem "uma coragem que eu não compreendo". "Estás a reconfortar outras pessoas enquanto passas por isto", disse.

Para além da conversa, Pink também lhe cantou uma versão de 'We Are the Champions', dos Queen. Veja parte do encontro virtual: