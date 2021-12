José Morais, o manager dos Dead Combo, comunicou que não haverá "cerimónias fúnebres relacionadas com o falecimento de Pedro Gonçalves". O músico dos Dead Combo morreu no passado sábado, aos 51 anos. Ao invés de um funeral, e por vontade manifestada por Pedro Gonçalves, haverá uma celebração da vida e obra do lisboeta, em local e dia a anunciar.

"Vimos por este meio esclarecer que, por vontade do próprio, não haverá cerimónias fúnebres relacionadas com o falecimento do Pedro Gonçalves. A homenagem e a celebração da vida e da extraordinária obra do Pedro Gonçalves será feita com música e aberta a todos; amigos, fãs e todos os seus admiradores. Tão breve quanto possível, daremos informações sobre a data, o local e o tipo de evento que será realizado, para que todos tenhamos oportunidade de participar", pode ler-se em comunicado.

Esta segunda-feira, Tó Trips, companheiro de Pedro Gonçalves nos Dead Combo, recordou o amigo numa mensagem emocionada: "Fui um gajo sortudo por te encontrar naquela noite junto ao Tejo, em que te pedi boleia e não sabíamos que iria ser uma boleia para a eternidade."