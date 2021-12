Mallu Magalhães é a nova confirmação para o cartaz da edição de 2022 do festival NOS Alive.

A artista brasileira, que atuou recentemente no Campo Pequeno, em Lisboa, subirá ao Palco NOS no dia 6 de julho, o primeiro do festival.

Mallu Magalhães junta-se, assim, aos anteriormente confirmados Strokes, Stromae e Jungle, que também atuam neste dia e palco.

Veja o cartaz anunciado até agora:

6 de julho

Palco NOS

The Strokes

Stromae

Jungle

Mallu Magalhães

Palco Heineken

Modest Mouse

Fontaines D.C.

Parov Stelar



7 de julho

Palco NOS

Florence and the Machine

Alt-J

Jorja Smith

Palco Heineken

Glass Animals

Seasick Steve

Dino D'Santiago

Inhaler

8 de julho

Palco NOS

Metallica

Royal Blood

Palco Heineken

St. Vincent

Moses Sumney

Tom Misch

Hobo Johnson and the Lovemakers

Sea Girls



9 de julho

Palco NOS

Imagine Dragons

Da Weasel

Faith No More

Two Door Cinema Club

Haim

Manel Cruz

Palco Heineken

Caribou

Parcels

Phoebe Bridgers

Mallu Magalhães foi convidada do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, recentemente. Ouça aqui a nossa conversa com a cantora-compositora que, este ano, lançou o álbum "Esperança":