Os Linda Martini vão editar um novo álbum a 25 de fevereiro de 2022. Anunciado esta tarde, o sexto disco de estúdio da banda, gravado no passado mês de janeiro, chamar-se-á "ERRÔR", foi produzido pelo catalão Santi Garcia e é composto por 12 novas canções.

A ser editado em vinil duplo e em formato digital, o sucessor de "Linda Martini", de 2018, terá no alinhamento as três canções dadas a conhecer este ano: 'E Não Sobrou Ninguém', 'Horário de Verão' e 'Taxonomia'.

"No dicionário português, 'error' é sinónimo de erro e viagem sem rumo. O acento não existe, acrescentaram-no para criar uma palavra nova, uma palavra sua, um erro", lê-se no comunicado de imprensa. Veja abaixo a capa do disco e um vídeo com imagens da banda em estúdio.