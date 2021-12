Justin Bieber ignorou os pedidos dos ativistas pelos direitos humanos, e atuou mesmo na cidade de Jiddah, na Arábia Saudita, no passado domingo.

A esposa do jornalista Jamal Khashoggi, um crítico do regime saudita, que foi assassinado em 2018 por homens ligados ao príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, havia pedido a Bieber para que não atuasse - um pedido que foi recusado.

O concerto de Bieber marcou uma ocorrência rara na Arábia Saudita, um país ultraconservador, que não há muitos anos proibia concertos e segregava homens e mulheres solteiras em espaços públicos.

No entanto, organizações como a Human Rights Watch argumentam que este tipo de eventos serve para desviar as atenções da brutalidade do regime saudita e das violações de direitos humanos que diariamente existem naquele país.

Bieber não comentou a sua atuação, nem as pressões públicas para que o concerto não acontecesse.