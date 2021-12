No mais recente episódio do podcast semanal da BLITZ, Posto Emissor, Frankie Chavez falou da amizade que o une a Peixe, o guitarrista dos Ornatos Violeta que consigo criou os Miramar. Em 2022, a dupla de guitarrista irá lançar o seu segundo álbum, que incluirá uma versão de 'Celulitite', de Conan Osiris.



“Sempre vi o Peixe como uma referência a nível da guitarra, mas quando comecei a trabalhar com ele percebi que ele é muito mais completo”, afirma Frankie Chavez. “Ele tem a sua estética e gosta de a mostrar, como qualquer guitarrista, mas tenta sempre que a música soe bem.”

Elogiando a técnica e versatilidade do companheiro (“Está a tocar piano nas horas!”), Frankie Chavez partilha também algumas curiosidades sobre a personalidade do músico nortenho. “É um gajo com um sentido de humor constante. Nas entrevistas, ele costuma dizer: 'Tivemos sorte por nos darmos bem, sendo eu do Porto e ele de Lisboa!'", partilha, entre risos. "Fiz ali um grande amigo."

Pode ouvir a resposta completa pelos 8m 40s.