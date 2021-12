Drake pediu à Recording Academy para que retirasse o seu nome da lista de nomeados para os Prémios Grammy, algo que a organização do evento aceitou.

O rapper canadiano estava nomeado em apenas duas categorias, a de Melhor Álbum Rap, por "Certified Lover Boy", e a de Melhor Performance Rap, por 'Way 2 Sexy', com Future e Young Thug.

Ao longo da sua carreira, e apesar de ser um dos artistas mais populares do século XXI, Drake venceu apenas quatro Grammys, tendo no passado expressado o seu descontentamento por nunca ter ganho um prémio fora do campo do rap.

Em 2020, Drake criticou duramente os Prémios Grammy por não terem acrescentado The Weeknd à sua lista de nomeados. "Acho que devíamos deixar de nos sentirmos tão chocados pela separação que existe entre a música com impacto e estes prémios, e aceitar que aquilo que outrora foi a forma maior de reconhecimento já não interessa ao artista que existe hoje", escreveu então.