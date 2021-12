O Príncipe William, segundo na linha sucessória ao trono britânico, revelou ser fã dos AC/DC.

Durante uma presença no podcast "Time to Walk", do Apple Fitness+, o Duque de Cambridge apontou 'Thunderstruck' como um dos seus temas prediletos.

"Não há nada melhor do que começar a semana a ouvir 'Thunderstruck' dos AC/DC, quando ainda estás com os olhos cansados depois do fim de semana e estás a tentar voltar ao trabalho", disse.

"Devo dizer que a primeira vez que a ouvi, e já a ouvi um milhão de vezes, pensei: 'isto é bastante pesado para uma segunda-feira de manhã'. Mas agora, quando a ouço, é o melhor dos tónicos".

"Acorda-te e faz com que tenhas o melhor espírito possível durante o resto da semana, é como se conseguisses vencer tudo e todos. É difícil não dançar ou abanar a cabeça", rematou.