Os ingleses The Cure acabam de anunciar uma grande digressão, com concertos em grandes arenas da Europa Continental e do Reino Unido. A tournée irá acontecer entre outubro e dezembro de 2022 e dela constam, até já, 44 espetáculos. Portugal não está, por enquanto, contemplado nos planos da banda de Robert Smith, que a 10 e 11 de novembro tocam em Espanha — em Barcelona e Madrid, respetivamente.

Os Cure prometem oferecer aos fãs um concerto de 135 minutos e deverão lançar, em breve, "67 minute", um novo álbum, que sucede a "4:13 Dream", de 2008.

Robert Smith confirmou, entretanto, que nesta digressão os Cure contarão com os préstimos do baixista Simon Gallup, que este ano disse ter abandonado a banda, voltando à mesma dois meses depois.